Denys Bunchukov, oorlogsvluchteling debuteert bij Seraing: "Het is net genoeg om van te leven"

Denys Bunchokov speelde afgelopen weekend met Seraing zijn eerste wedstrijd. De Oekraïner heeft geen profcontract, maar is een oorlogsvluchteling. Een opmerkelijk verhaal.

"Begin februari ben ik naar Seraing gekomen", vertelt hij tegenover Sporza. "Enkele weken later belde mijn vader mij op dat de oorlog was begonnen. De eerste maanden waren zwaar voor mij, maar ik probeerde mij te focussen op het voetbal. Als ik nu terug ga naar Oekraïne, zullen ze me niet meer laten gaan. Want alle mannen van 18 tot 50 jaar mogen Oekraïne niet verlaten."

Zijn makelaar begon aan het papierwerk om de voetballer dan officieel te laten erkennen als oorlogsvluchteling. Daardoor krijgt hij nu 1.100 euro steun en intussen hoeft Seraing hem geen contract aan te bieden.

Een profcontract bij Seraing kon hij nog niet versieren, maar dankzij zijn makelaar is hij erkend als oorlogsvluchteling en komt hij rond met 1100 euro per maand. "Het is net genoeg om van te leven. Ik betaal daarmee de huur van mijn appartement en mijn eten. Een jaar geleden stond ik nog nergens, ik had zelfs geen club. Dus nu spelen met professionele spelers is fantastisch en dat was waarvan ik droomde."