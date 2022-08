Klopp neemt het op voor ontslagen Bournemouth-manager

Jürgen Klopp heeft op een persconferentie zijn twijfels getoond bij het ontslag van Bournemouth-coach Scott Parker: "Bournemouth speelde tegen Arsenal, City en Liverpool."

Het was Jürgen Klopp's Liverpool dat geen genade toonde met Bournemouth afgelopen weekend. De manschappen van Scott Parker gingen met 9-0 (!) de boot in op Anfield. Die zware nederlaag heeft er duidelijk zwaar ingehakt bij het bestuur. In plaats versterkingen te halen, heeft het bestuur zijn coach op straat gezet. Ook Jürgen Klopp vindt het een rare beslissing van de promovendus.

Bournemouth wist op de eerste speeldag Aston Villa te verslaan, maar kreeg op de speeldagen daarna drie keer een stevige rammeling van respectievelijk: Man City, Arsenal en Liverpool. Bournemouth werd voor het seizoen al bekeken als een zwakke schakel in de Premier League. In tegenstelling tot Fulham en Nottingham Forrest heeft de club zich bijna niet versterkt en daar plukt het nu 'de vruchten' van.