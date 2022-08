Nog een Rode Duivel onder dak? Sevilla toont interesse in transfervrije winger

Blijft Adnan Januzaj dan toch in Spanje? De kans is reëel, want Sevilla toont vergevorderde interesse in de 27-jarige Rode Duivel.

Januzaj zit al maanden zonder contract nadat zijn verbintenis bij Real Sociedad afliep. Hij hoopte op meer belangstelling, maar enkel Al Nassr en La Galaxy kwamen op de proppen. Ook Everton kwam even snuffelen, maar dat liep op een sisser af. Nu heeft Sevilla wel vol zijn pijlen gericht op de linkse winger. De onderhandelingen zouden al vergevorderd zijn en ze hopen vandaag nog met een akkoord naar buiten te kunnen komen. Voor de Rode Duivels zou dat alvast weer goed nieuws zijn.