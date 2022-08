Eerste thuiszege en zes op zes voor Vincent Kompany: "Speciale sfeer"

Vincent Kompany heeft met Burnley voor het eerst gewonnen op eigen veld. Het werd 2-0 tegen Millwall.

Het was de tweede zege op rij voor Burnley. Door deze overwinning schuift de ploeg van Vincent Kompany naar de derde plek in The Championship.

“We moesten lang wachten op die eerste thuiszege”, zei Vincent Kompany na afloop van de wedstrijd. “We speelden al goede matchen thuis, maar werden er niet voor beloond. Dit voelt goed.”

“Dat in een vol huis met een stadion dat een beetje op en neer stuitert. Het zorgt voor een speciale sfeer. Dat we nu derde staan? Het is veel te vroeg om daarover te praten. Er zijn nog 39 matchen.”