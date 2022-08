Mazzu zet neuzen in dezelfde richting na nederlaag tegen Union: "Ik heb met Hoedt gesproken, ik begrijp zijn reactie"

De nederlaag tegen Union - en vooral de manier waarop - is hard aangekomen bij Anderlecht. Binnen de spelersgroep was niet iedereen blij. Zeker niet de gewisselde jongens.

Mazzu haalde bij de rust maar liefst drie jongens naar de kant: Raman, Amuzu en Kana. "Die nederlaag verteren was niet makkelijk. Ik ben al sinds zondag niet meer naar het toilet geweest", kon er een knipoog af bij Mazzu. "Maar ja, er mankeerde het een en ander in de aanpak van de match. Maar die jongens moeten dat zeker niet zien als straf. Ik probeerde het spelbeeld te veranderen en ik heb hen dat ook uitgelegd. Kana had trouwens al een gele kaart en ik anticipeerde daarop. Een speler tijdens de rust wisselen is geen straf."

Maar er was ook Wesley Hoedt, die een kwartier voor tijd gewisseld werd en daar veel misbaar over maakte. "Ik heb met hem gesproken. Dat kan gebeuren in de emotie. Hij is ook niet gewend om gewisseld te worden. Maar we zitten weer op dezelfde lijn. Hij heeft mijn redenen begrepen."

Ook Sebastiano Esposito loopt nog steeds naar zijn beste vorm te zoeken. "Hij werkt op training en is altijd de eerste op het veld. Het zal wel loslopen, maar hij moet geduld hebben", zei Mazzu.

Morgen staat de match tegen Gent op het programma en dat belooft weer vuurwerk te geven. In zijn carrière won Mazzu nog maar vier keer van Hein Vanhaezebrouck. "Hij is zeker één van de beste - misschien zelfs de beste - in het opzetten van een systeem en qua ervaring. Op het einde van het seizoen staat zijn ploeg er altijd."

Het is vanaf nu een realiteit: een match om de drie dagen. "Recuperatie voor de spelers die veel spelen zal belangrijk zijn. We hebben het er nog met de staf over gehad. Veel tactisch trainen gaan we niet meer kunnen doen, want de groep zal niet zoveel meer samen zijn."