Voetbal Vlaanderen probeert met #doedegijdatthuisook de sportiviteit op en naast het voetbalveld te verbeteren

Het nieuwe plan van Voetbal Vlaanderen heet #doedegijdatthuisook. Het draait daarbij niet alleen rond het gedrag van spelers en trainers, maar ook rond dat van ouders en supporters.

Bij elke jeugdwedstrijd moet elke ploeg een fairplay-ouder aanduiden. Die moet toezien op de sportieve sfeer op en naast het veld. "Zo willen we een beroep doen op het engagement van de ouders om de sportiviteit te bewaren", aldus de federatie. "We willen geen politie spelen, maar op een positieve manier de sportiviteit bewaren."

Ook komt er in de 1e seizoenshelft een fairplayklassement bij de U15-ploegen. Een ploeg kan elke wedstrijd 100 punten verdienen. 50 van de scheidsrechter en 50 van de tegenstander. Als het systeem positief wordt geëvalueerd, wordt het naar andere leeftijdscategorieën uitgebreid.

Ook komt er nog een opleiding voor 1000 extra integriteitsverantwoordelijken en komt er een samenwerking met een externe partner om slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag te begeleiden. Ten slotte is er nog een sensibiliseringscampagne waarin de federatie confronterende beelden gaat tonen over wat kwetsende boodschappen met jonge spelertjes en scheidsrechters doen.

