OFFICIEEL: Chelsea haalt middenvelder bij Juventus

Denis Zakaria is de nieuwste aanwinst van Chelsea. Hij wordt gehuurd van Juventus met aankoopoptie.

Chelsea ging eerst in Nederland op zoek naar versterking voor zijn middenveld. Het klopte bij Ajax aan voor Edson Alvarez en bij PSV voor Ibrahim Sangaré. Maar die twee ploegen wilden niet mee werken aan een transfer en Chelsea kwam uit in Italië voor een transfer.

Denis Zakaria maakte in januari 2022 nog maar een transfer van Borussia Mönchengladbach naar Juventus. In Turijn pendelde hij tot dusver tussen bank en basis en Juventus was bereid om mee te werken aan een vertrek dat nu nog tijdelijk is, maar desgewenst door Chelsea permanent kan worden gemaakt.

Nu verhuist hij dus op uitleenbasis naar Chelsea. Er werd ook een aankoopoptie opgenomen in de huur van zo'n 35 miljoen euro.