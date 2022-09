PSG laat nog heel wat spelers vertrekken en haalt er nog één bij Valencia

PSG was op de laatste dag van de transfermarkt nog heel actief, vooral op uitgaand vlak.

PSG had deze zomer al heel wat inkomende transfer gedaan op het middenveld. Renato Sanches kwam over van Lille, Fabian Ruiz maakte de overstap van Napoli en Vitinha kwam van Porto.

Ook Carlos Soler kwam nog over van Valencia. De Spaanse middenvelder komt voor achttien miljoen euro over van Valencia en tekent een contract tot 2027 in Parijs. Dat bedrag kan nog oplopen tot 21 miljoen door bonussen.

Ook op uitgaand vlak moest PSG nog wat werk doen. Julian Draxler vertrok op huurbasis naar Benfica, Idrissa Gueye keerde terug naar Everton en Leandro Paredes werd verhuurd aan Juventus. Abdou Diallo vertrok met aankoopoptie naar Leipzig en ook Layvin Kurzawa (Fulham) werd nog verhuurd.

Tijdens deze transferperiode had PSG al spelers als Areola, Wijnaldum, Herrera, Di Maria en Xavi Simons zien vertrekken.