Nielsen toont (licht) bebloed been na de wedstrijd: "Donkerrood als je een scheenbeschermer stukmaakt"

Casper Nielsen won na de Brusselse derby ook de Brugse derby. Nielsen is tevreden over de drie punten en kijkt uit naar de Champions League, maar had een rode kaart verwacht na de tackle van Marcelin.

Nielsen was tevreden over de manier waarop Club vandaag op het veld stond: "Een derby winnen is altijd fijn, zeker wanneer de sfeer in het stadion zo top als vandaag is. Op deze manier geven we de supporters iets terug. Vandaag genieten van de derbywinst en vanaf morgen focus op de wedstrijd van woensdag. We kijken ook enorm uit naar de Champions League. We weten dat als je niet met de volle 100% inzet op het veld staat dat het niet gemakkelijk zal zijn. We bereiden ons tot het uiterste voor voor deze campagne"

"Die tackle op mij moest donkerrood zijn. Ik stond met een gemengde gevoelens op het veld na die tackle, ik had het gevoel dat mijn been gebroken kon zijn als ik met mijn voet op de grond had gestaan. Als je een scheenbeschermer stuk maakt na een tackle verdien je gewoonweg een rode kaart. Zoals je ziet (Nielsen toont licht bebloed scheenbeen) ging de tackle door mijn scheenbeschermer. Ik heb de beelden nog niet herbekeken, maar mijn gevoel zegt rood."