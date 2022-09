Standard-trainer Deila sluit deur voor terugkeer en Mpoku en rekent op komst van Kroatische spits

Ronny Deila heeft de knoop doorgehakt. De Standard-trainer liet Paul-José Mpoku de voorbije weken toe om mee te trainen, maar hij kan hem niet gebruiken.

Op zijn persconferentie gisteren liet Deila weten dat de 30-jarige winger geen contract zal krijgen bij de Rouches. “Hij is een goede speler, maar hij heeft niet de leeftijd waar we naar op zoek zijn. Voor ons is het nu belangrijk om spelers aan te trekken die het grootste deel van hun carrière nog voor hen hebben liggen", zei hij.

Maar in de komende dagen hoopt hij wel nog op veel versterking. Als rechtsback is Marlon Fossey in beeld. De 23-jarige Amerikaan wordt al een tijdje aan Standard gelinkt. En dan is er nog de positie van diepe spits. Daar is Stipe Perica van Maccabi Tel Aviv de aangewezen persoon voor. Hij speelde eerder nog een seizoen voor Moeskroen. Deila rekent op zijn komst. "Een doelpuntenmaker die de Belgische competitie goed kent. Ik hoop dat we snel tot een deal kunnen komen."