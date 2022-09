Hoefkens houdt voeten op de grond na 12 op 12: "We staan nog niet waar we moeten staan"

Club Brugge won gisterenavond de derby tegen de buren van Cercle. Hoefkens is tevreden na de vierde winst op rij maar beseft dat er nog werk aan de winkel is.

Een derby winnen met 4-0 en 12 o 12 pakken, je zou voor minder tevreden zijn. Toch beseft Carl Hoefkens dat ze nog niet staan waar ze horen te staan: "De wedstrijd verliep zoals we hadden verwacht. We kenden de manier van pressing van Cercle dit seizoen, maar we wisten hoe we die moesten onderscheppen. Cercle speelde een sterke eerste helft, waarvoor chapeau. Onze wingers kregen meer ruimte vooraan waardoor het doelpunt van Olsen niet uit de lucht kwam vallen. Wanneer je op voorsprong komt in de derby weet je dat je een groot voordeel hebt. Het werd voor ons gemakkelijker om op zoek te gaan naar dat tweede doelpunt. In de tweede helft vonden we al snel opnieuw de weg naar het doel, vanaf dan wist ik dat de wedstrijd gespeeld was. Ik ben erg tevreden over de manier waarop de invallers hebben bijgedragen, voor hen was het speciaal om hun eerste minuten te maken tijdens zo'n sfeervolle wedstrijd. Na winst ben je altijd tevreden, maar ik weet dat we er nog niet zijn."