🎥 Beveren wint tegen Lommel, Dender pakt eerste punt in Challenger Pro League

Beveren sloot de vierde speeldag in de Challenger Pro League af met een overwinning bij Lommel SK.

Het werd 0-2 in het voordeel van de bezoekers. Thierno Barry kon net voor de rust Lommel een eerste keer verschalken. Pas in de slotminuut kon Everton Luiz de score verdubbelen.

Lommel blijft derde met 6 op 12, op drie punten van leider Lierse Kempenzonen. Beveren wordt zesde met 5 op 12.

Dender heeft dan weer zijn eerste punt gepakt. Mabella zette Virton op voorsprong, maar Elias Spago mocht op het uur met een tweede geel vervroegd douchen.

Dender kon enkele minuten na de rode kaart gelijk stellen via Michael Lallemand. Voor Virton was het het vierde gelijkspel op rij. Ze staan tiende met vier punten. Dender is laatste met één punt.