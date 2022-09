Voormalige verdediger Anderlecht vindt nieuw onderdak in Israël

Derrick Luckassen (ex-Anderlecht) heeft een nieuwe werkgever gevonden in Israël.

In de zomer van 2019 huurde Anderlecht de Nederlandse centrale verdediger Derrick Luckassen van PSV. In zijn eerste seizoen doet Luckassen het goed. Hij is basisspeler bij paars-wit en zo kijkt ook niemand raar op als hij ook het seizoen daarop gehuurd wordt door de Belgische club. In zijn tweede seizoen gaat het niet zo goed en zo laat Anderlecht hem in de wintermercato terugkeren naar PSV. In Eindhoven is Luckassen echter overbodig en zo wordt hij meteen weer uitgeleend aan het Turkse Kasimpasa.

Afgelopen seizoen verhuurde PSV Luckassen opnieuw aan een Turkse club, Karagümrük deze keer. Volledig overtuigen kon de 27-jarige Nederlander er niet en met zijn aflopend contract bij PSV zat Luckassen dus zonder club. Vandaag tekende de voormalige verdediger van Anderlecht een tweejarig contract bij Maccabi Tel Aviv, topploeg in Israël. Daar wordt hij ploeggenoot van andere ex-PSV'er Eran Zahavi.