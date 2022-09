🎥 Chicharito verprutst zijn hattrick op een wel heel pijnlijke wijze

Het stond 2-2 tussen LA Galaxy en DC United. In de blessuretijd kreeg LA Galaxy een penalty. Javier 'Chicharito' Hernandez mocht die trappen en kon zo zijn ploeg de overwinning bezorgen.

Chicharito zette zich achter de bal en besliste om een panenka te trappen. Alleen bleef de doelman goed lang wachten en zo kon die de bal zo maar oprapen. Zo bleef het ook 2-2. Extra pijnlijk voor Chicharito: met een zege zou LA Galaxy al zeker van de play-offs geweest zijn.

Chicharito had a chance to complete his hat trick and give the Galaxy a late lead.



Then he tried this 🙃



(via MLS?ref_src=twsrc%5Etfw">@MLS)pic.twitter.com/7kLG54PpdE