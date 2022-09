Danny Buijs blijft het vertrouwen van KV Mechelen krijgen: hij zit nog op de bank tegen KV Kortrijk

Danny Buijs krijgt nog steeds het vertrouwen van het bestuur van KV Mechelen. Ondanks de zwakke start en de 7 op 21 krijgt hij nog wat langer de tijd om voor de chemie te zorgen.

Zaterdag speelt KV Mechelen op het veld van KV Kortrijk. Trainer Danny Buijs zal gewoon op de bank zitten, weet Het Nieuwsblad. Nochtans kende KV Mechelen een zwakke start. Ze haalden 7 op 21 en afgelopen weekend was er de pijnlijke nederlaag tegen Seraing. Het bestuur heeft nog steeds vertrouwen in de trainer.

Maar het Mechelse bestuur kon zich niet vinden in de kritiek van Buijs over het gebrek aan kwaliteit in de spelersgroep. Zij vinden dat die er nog voldoende aanwezig is, ondanks de vele blessures. Aan Buijs is het nu om in Kortrijk de ommekeer in te luiden. Ook staat de trainer open om zijn aanpak bij te sturen. Anders komt zijn positie onder druk te staan.