📷 OFFICIEEL Xian Emmers heeft nieuwe club na vertrek in Nederland

Het verhaal van Xian Emmers bij Roda JC zit erop. Onze landgenoot trekt naar de Roemeense competitie.

Op de laatste dag van het Roemeense transferwindow heeft Rapid Boekarest zich verzekerd van de handtekening van Xian Emmers.

Onze landgenoot tekende een contract voor twee seizoenen, met nog een optie voor een extra jaar. “Ik was aanwezig bij de wedstrijd afgelopen weekend en ik was onder de indruk. Ik kom uit de Nederlandse tweede klasse en die is heel anders, dus ik ben erg opgewonden om de supporters te ontmoeten”, laat Emmers op de website van de club weten.

Rapid is een traditieclub uit Roemenië en is de club helemaal aan het heropbouwen. “Het is vergelijkbaar met waar mijn carrière zich op dit moment bevindt”, voegde Emmers er nog aan toe.