Anderlecht in nieuw 'Brussels' shirt in Europese wedstrijden, in samenwerking met topartiest DAMSO

Anderlecht zal donderdag voor de eerste keer in een uniek zwart en gouden shirt spelen, met verwijzing naar Brussel. Het project komt er in samenwerking met topartiest DAMSO.

De samenwerking tussen de grootste club en de grootste artiest van het land resulteert in een uniek shirt - een viering van Brussel als hoofdstad voor talent. Brussel is de hoofdstad van voetbal, sport, gastronomie, cultuur, muziek, mode en veel meer. De X in het hart van het zwart en gouden design verwijst naar BXL en naar een divers getalenteerde stad - van artiesten tot atleten.

RSC Anderlecht staat voor talent. Synoniem voor de ontwikkeling van het potentieel van beloftevolle spelers. De rol die de hoofdstad, als vruchtbare grond voor talent, daarin speelt is onmiskenbaar. Kijk naar de vele jonge Brusselse spelers die van Neerpede hun thuis maken en later het eerste team integreren. Van Marco Kana, Anouar Ait El Hadj, Zeno Debast, Mario Stroeykens, Noah Sadiki en Killian Sardella tot Julien Duranville en de velen die zullen volgen.

DAMSO is een icoon van de Belgische muziekscene. Gouden, platina en diamanten albums. Met ruim 275 miljoen streams is hij de meest gestreamde Belgische artiest van de afgelopen 5 jaar. DAMSO liet zich opmerken met eerste hits zoals BruxellesVie en recente samenwerkingen met Angèle, Lous & The Yakuza, Aya Nakamura en Selah Sue. DAMSO groeide uit tot een immens populaire en inspirerende artiest voor een jonge en diverse generatie in Brussel, België en ver daarbuiten.

De samenwerking tussen RSCA en DAMSO is gebaseerd op onze gedeelde ambitie om jong talent te bereiken en te inspireren. Om ook de wereld van RSCA verder uit te bouwen binnen en buiten het voetbal. Deze eerste samenwerking uit zich in een gezamenlijk ontworpen collectie. Een startschot waarbij club en artiest zullen focussen op het ontwikkelen van jong talent. Met onder meer de aanleg van een nieuw terrein voor voetbal en andere straatsporten in de stad. Meer daarover later.

Het zwart-gouden BXL shirt van JOMA zal Brussel in de Europese wedstrijden van RSC Anderlecht op de kaart zetten. Het shirt zal nu donderdag voor de eerste keer gedragen worden in de langverwachte eerste Europese wedstrijd. De collectie is beschikbaar in de fan- en webshop van RSC Anderlecht.