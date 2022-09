Wolverhampton moet advocaten inschakelen om transfervrije Diego Costa te halen

Wolverhampton wil er heel graag de voormalige topspits Diego Costa bij. Geen probleem, want de Spaanse Braziliaan is transfervrij denk je dan? Toch niet, want de werkvergunning van de spits geraakt niet in orde.

Diego Costa speelde eerder bij Atlético Madrid en versierde daar een transfer naar Chelsea. Toen Antonio Conte er aankwam, wou die echter niet meer weten van de aanvaller en liet hem per sms weten dat hij een andere club mocht zoeken. Hij keerde terug naar Atlético Madrid en daarna ging het naar Atlético Mineiro in Brazilië. Sinds januari is hij transfervrij. Wolverhampton wil na de transferdeadline alsnog toeslaan, nadat zomeraanwinst Sasa Kalajdzic zwaar geblesseerd is geraakt aan zijn knie. De regelgeving in Engeland maakt dat echter een stuk lastiger. Een commissie heeft beoordeeld dat Costa niet in aanmerking komt voor een werkvergunning, volgens Sky Sports heeft Wolverhampton beroep aangetekend.