Kossounou wil met Leverkusen rug rechten tegen Club Brugge: "Ingewikkeld op dit moment"

Club Brugge speelt woensdag in de Champions League tegen Leverkusen. Een terugkeer naar Jan Breydel voor Odilon Kossounou.

Vorige zomer verhuisde Kossounou voor 30 miljoen euro van Club Brugge naar de Bundesliga. Nu staat hij oog in oog met zijn ex-ploeg in de Champions League. “Ik heb veel met Clement gepraat en heb veel aan hem te danken. Toen ik het in het begin wat moeilijk had om mij aan te passen, zei hij me dat ik jong was en dat mijn tijd wel zou komen”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“Hij gaf ook veel tips, over hoe ik moest verdedigen, bijvoorbeeld. In het begin had ik een groot probleem met het verdedigen in het centrum als de bal aan de zijkant was. Samen met de staf hebben ze me geholpen om op dat punt te verbeteren.”

Het verschil tussen de Bundesliga en de Jupiler Pro League is groot. “Hier geldt een andere standaard en gaat alles veel sneller. Ik herinner me nog hoe het was om tegen Erling Haaland te spelen. Hij is echt niet makkelijk te verdedigen, maar het is goed om tegen zulke sterke tegenstanders te spelen.”

Leverkusen zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen. De ploeg is uitgeschakeld in de beker en begon met 3 op 15 aan de competitie. De rug rechten tegen Club Brugge is dan ook de boodschap.

“Het is een beetje ingewikkeld op dit moment. We proberen de formule te vinden om de machine beter te laten draaien. De kwaliteiten zijn er, we hebben een goed team. Een goede coach, met een bekwame staf. Ik ben er zeker van dat we terugkomen, er komen nog genoeg wedstrijden aan.”