Romelu Lukaku mist interlandbreak met Rode Duivels

Romelu Lukaku is in ons land voor de revalidatie van zijn verrekking aan de dij.

In Antwerpen laat Romelu Lukaku zich behandelen door kinesist Lieven Maesschalck. De spits van Inter is out met een verrekking aan de dij.

De revalidatie duurt langer dan voorzien wordt. Wellicht wordt Lukaku pas begin oktober weer ingezet. Tegen Barcelona in de Champions League op 4 oktober zou hij weer inzetbaar moeten zijn, zo hopen ze bij Inter.

Daardoor mist de Rode Duivel de interlandbreak voor de Nations League met de duels tegen Wales en Nederland, zo schrijft Het Nieuwsblad.