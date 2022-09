Mignolet ziet kansen tegen Leverkusen: "Als we op voorsprong komen, kunnen we profiteren"

De eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen en bij Club Brugge is er gezonde nervositeit te bespeuren. Uiteraard wel niet bij Simon Mignolet, die zoals altijd 'cool' blijft onder een nieuwe uitdaging.

Tegen Bayer Leverkusen kan Club Brugge op speeldag 1 al een goeie zaak doen met het oog op overwintering. De Duitsers zitten in een serieuze dip en pakten nog maar drie op vijftien in de Bundesliga. "Ze hebben de mogelijkheid om hun slechte reeks achter zich te laten door een mooi Europees verhaal te schrijven. Dit is een kans voor hen. Al kan het wel zwaar op hun schouders wegen als ze een tegenslag in de wedstrijd krijgen. Als we op voorsprong komen, kunnen we daarvan profiteren", aldus de routinier.

Maar een makkelijke match verwacht hij uiteraard niet. "Als we iets willen rapen, moet iedereen op z'n hoogste niveau spelen. Als het moeilijk gaat, zitten er alvast jongens klaar om het verschil te maken. Dat is een extra troef die we hebben. Overwintering? We zien het als een uitdaging, niet als een doel of verplichting."