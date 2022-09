Bart Verhaeghe wil de Belgische transferperiode vervroegen: "Waarom kan die transferperiode niet op 31 juli afgesloten worden?"

Gisterenavond konden in België de laatste transfers worden gedaan. Voor Bart Verhaeghe van Club Brugge is dit veel te laat. De transferperiode moet ingekort worden volgens hem.

"In België tot 6 september, internationaal tot 1 september. Je bent drie maanden bezig en je weet niet waar je aan toe bent", verklaart de voorzitter van Club Brugge tegenover Het Nieuwsblad.

Verhaeghe is duidelijk hoe het zou moeten zijn en stelt dan ook de vraag. "Waarom kan die transferperiode niet op 31 juli afgesloten worden? Het inpassen van spelers tijdens een mercato is ook een thema. Je kan moeilijk van Raphael Onyedika al alles verwachten. Het beste Club Brugge moet nog komen, maar dat is bij veel teams zo."