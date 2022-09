Carlo Ancelotti over Eden Hazard: 'Nu moet hij verder'

Eden Hazard viel dinsdagavond in voor geblesseerde Karim Benzema en was de auteur van een doelpunt en een assist tegen Celtic (0-3) tijdens de eerste speeldag van de Champions League.

Hazard begon de wedstrijd op de bank maar viel op het halfuur in voor de geblesseerde Karim Benzema.

"Op training is hij alijd gemotiveerd, hij is goed. Het was niet gemakkelijk voor hem om in te vallen en hij had het moeilijk in de eerste helft. Maar in de tweede helft was hij beslissend met een assist bij het tweede doelpunt en scoorde hij de derde. Hij is een belangrijke speler voor ons en nu moet hij doorgaan", vertelde Carlo Ancelotti op een persconferentie.

"Hij kan niet spelen als een typische spits, maar hij kan bewegen en helpen balbezit te behouden. Hij kan geen vaste positie hebben bij verdedigers van de tegenstander. Maar het feit dat hij beweegt helpt ons. Bovendien zijn de verdedigers er niet aan gewend als hij op deze positie speelt", concludeerde Ancelotti.