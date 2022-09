Details lekken uit: "Ronaldo is een van de redenen waarom Tuchel ontslagen is bij Chelsea"

Chelsea heeft woensdagvoormiddag afscheid genomen van trainer Thomas Tuchel. Nadat Todd Boehly 100 dagen de touwtjes in handen heeft in Chelsea, was de tijd rijp om de Duitser aan de deur te zetten.

Dat de sportieve resultaten tegensloegen, was een van de voornaamste redenen voor het ontslag van Tuchel. Chelsea kocht afgelopen zomer in voor 280 miljoen (Fofana 80m, Cucurella 65m, Sterling 55m, Koulibaly 38m...) en pakte 10/18 in de competitie. De voorbije weken verloor Chelsea van Southampton in de competitie en won het tegen West Ham nadat een doelpunt van West Ham werd afgekeurd. De druppen was echter het verlies tegen Dinamo Zagreb in de Champions League gisterenavond.

Maar nog een van de redenen van het ontslag van Tuchel is Cristiano Ronaldo. De Portugese aanvaller van Manchester United werd afgelopen zomer door zijn makelaar zowat overal aangeboden maar vond nergens een club. Ook bij Chelsea, waar Tuchel hem weigerde in te lijven omdat het de team spirit in de kleedkamer niet ten goede zou komen. En dat terwijl eigenaar Boehly de superster wél wou inlijven.

De nieuwe Amerikaanse eigenaar heeft duidelijk niet graag dat er nee tegen hem gezegd wordt en dat zal de volgende coach snel voelen.