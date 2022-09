Getuigenissen over het combineren van topsport en topstudies: "Tussen twee trainingen door zat ik te studeren tijdens de winterstage"

Maandagavond organiseerde Gunter Thiebaut, makelaar bij Quadrans, een infosessie over de combinatie studies-topsport. Iets wat hem persoonlijk nauw aan het hart ligt. Professionele voetballers kwamen er hun ervaring delen.

Thiebaut, die zelf studies en topvoetbal combineerde, wou duidelijk maken dat er voor iedereen opties liggen om na de voetbalcarrière iets achter de hand te hebben. De meeste voetballers moeten na hun 35ste immers nog iets doen, want weinigen zijn echt 'binnen'. De combinatie topsport en studeren is dan ook niet onmogelijk. Dat wou loopbaancoach Geert Van Dun duidelijk maken.

Zo is er Hannes Van der Bruggen, middenvelder bij Cercle Brugge die ondertussen ook een opleiding oogzorg volgt. "Mijn papa is zelfstandig optieker en ik werk al van mijn 21ste in de zaak. Als profvoetballer heb je veel vrije tijd. De bedoeling is dat ik er later ook ga werken. Het moeilijkste? Ik kan niet alle lessen vanop afstand doen. Ik heb dus met mijn trajectbegeleider samengezeten en ik heb alle studiepunten voor de theoretische vakken opgenomen. De praktijk kan ik door de trainingen nooit meedoen. Dat zal voor later zijn", aldus Van der Bruggen.

De infosessie had de bedoeling om duidelijk te maken dat de combinatie wel degelijk mogelijk is. Zo studeert Thomas Foket, Rode Duivel en speler van Reims, Rechten. Maandagvoormiddag moest hij trouwens nog een examen afleggen. "Eigenlijk is het goed dat ik nu geblesseerd was, zodanig dat ik me daar kon op concentreren", lachte de rechtsachter. "Studeren ging ik sowieso doen. Ik wou iets achter de hand hebben."

"Ik ben ook begonnen bij Dilbeek, ik had nooit verwacht dat ik ging staan waar ik nu sta. Maar de carrière ging steeds beter. Ik vind het belangrijk om het studieritme te kunnen behouden, dat mijn hoofd blijft werken. Ik ben ook iemand die alles wil hebben: voetbal, studeren en een sociaal leven. Sommige dingen hebben daar misschien onder geleden. Soms moest ik echt een examen halen om verder te mogen blijven doen."

Foket neemt uiteraard maar een beperkt aantal studiepunten per jaar op. Hij wil zijn studies spreiden over zijn hele carrière. "Ik ben even gestopt toen ik die hartoperatie (er werd een slecht werkende hartklep vastgesteld, nvdr.) moest laten doen. Maar daarna heb ik hernomen."

Joren Dom, verdediger bij OHL, volgde een heel ander traject. "Ik ben ook al 32 en al die begeleiding bestond in mijn tijd nog niet. Ik ben direct begonnen met een opleiding journalistiek en heb daarna nog human resources gedaan. Ik wil mijn opties openhouden, maar zou toch graag in het voetbal blijven. Makkelijk was het niet, want ik zat vrij snel in de kern bij KV Mechelen. Ik heb er veel discipline door gekweekt. Ik had geen verkort traject. Ik moest tussen twee trainingen door studeren tijdens de winterstage bijvoorbeeld."

Voor de drie bovenstaande gevallen zijn er ook anderen. Jongens die op hun 16de bij de A-kern van een eersteklasser terechtkomen en alles op het voetbal zetten. Stephen Buyl, ex-speler van onder meer Cercle en Westerlo, was er zo eentje. Hij heeft achteraf nog zijn diploma middelbaar moeten halen. Hij is nu nog prof, maar speelt bij Rupel Boom.

"Ik kwam al heel snel in de kern van Cercle Brugge en daar vroegen ze me alles op het voetbal te zetten. Dat heb ik ook gedaan en lang ging dat goed. Door corona zag ik mijn contract niet verlengd worden. Mentaal had ik het toen moeilijk. Ik begon te trainen in de hoop dat er iets zou komen, maar op een bepaald moment begon me dat steeds minder te doen. Ik kwam mijn huis niet meer uit. Uiteindelijk kwam er dan toch iets, maar was ik niet klaar. Ik heb nu met loopbaancoach Geert Van Dun samengezeten en toch een oplossing gevonden voor mijn diploma."