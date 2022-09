Makelaar Stijn Francis geeft uitleg bij het afspringen van de contractonderhandeling van Dries Mertens bij Napoli: "Er is naar mijn aanvoelen zelfs niet echt onderhandeld"

Makelaar Stijn Francis gaf in De Tribune extra duiding bij de transferzomer van Dries Mertens. Een echte verklaring voor het afspringen van de contractbesprekingen met Napoli heeft hij niet.

Na 9 seizoenen verliet Dries Mertens Napoli. Lange tijd leek het erop dat hij een contractverlenging zou krijgen, maar dit kwam er uiteindelijk niet. Mertens tekende in de zomer bij het Turkse Galatasaray. Waar het fout liep weet zijn makelaar Stijn Francis ook niet exact. "Dat is een heel goede vraag, maar het antwoord kennen we zelf niet goed", vertelt Stijn Francis. "Iedereen zal denken dat geld het probleem was, maar dat was het eigenlijk niet. Het is vreemd dat een speler met het statuut en de statistieken vorig seizoen van Dries Mertens bij Napoli zo lang moest wachten om te onderhandelen."

"Er is naar mijn aanvoelen zelfs niet echt onderhandeld. Dat roept vragen op. Ik vermoed dat er een sportieve keuze is gemaakt. Dat het budget op een andere manier gespendeerd moest worden en er dus niet doorgeduwd is door de club. Dat was tegen de wil van Dries en tegen de verwachting die ik zelf had in. De enige met wie we contact hebben gehad, was de voorzitter en volgens mij wou hij de contractverlenging wel doorduwen als signaal naar de fans", besluit Francis.