Miralem Pjanic op een zucht van een transfer naar de Verenigde Arabische Emiraten

De transfer van Miralem Pjanic naar Sharjah FC is weer een stap dichterbij gekomen. Hij heeft de medische keuring bij de club uit de Verenigde Arabische Emiraten doorstaan volgens Fabrizio Romano. De Bosnische spelmaker mag transfervrij vertrekken bij Barcelona.

Met deze transfer krijgt FC Barcelona opnieuw wat extra financiële ademruimte. De 32-jarige middenvelder had nog een contract bij de Catalanen tot medio 2024.

Medical successfully completed for Miralem Pjanić with Sharjah FC. He’s joining the 🇦🇪 club on a permanent deal, free transfer from Barça. 🚨🔴 #FCB



Official statement soon, contract to be signed today.