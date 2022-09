Het werd een heel drukke avond bij Zulte Waregem: nog een aanvaller en middenvelder er in extremis bij

't Werd een heel drukke avond bij Zulte Waregem. De West-Vlamingen versterkten zich op de laatste transferdag nog gevoelig. Voor middernacht kwamen er nog een aanvaller en een middenvelder bij.

Essevee haalde in de loop van de dag de Senegalese centrumspits Alioune Ndour (24) en de Estse middenvelder Kevor Palumets (19). 's Avonds deden ze dat nog eens over. De 22-jarige Nigeriaanse aanvaller Chinonso Offor wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Montreal FC in de MLS. En de 18-jarige Senegalese middenvelder Pape Demba Diop tekende voor twee seizoenen met optie op twee bijkomende.

Demba, momenteel met de U21 van zijn land aan de slag, legde eerder een bevredigende test af in Waregem en verkiest Essevee boven FC Lorient, waar hij ook een week op proef was.