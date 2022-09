Kamal Sowah lijkt zijn draai stilaan te vinden bij Club Brugge

Kamal Sowah, die vorig seizoen nog werd uitgeleend door Club Brugge aan AZ Alkmaar, lijkt dit seizoen zijn draai wel te hebben gevonden bij de landskampioen. Sowah speelt al enkele weken op rij sterke wedstrijden voor blauwzwart.

Kamal Sowah lijkt zich beter in zijn vel te voelen in Brugge dan vorig seizoen en dat merk je op het veld. Gisteren maakte hij opnieuw een sterke indruk in de Champions League wedstrijd tegen het Duitse Bayer Leverkusen. Enkele minuten voor affluiten kreeg hij een verdiende applausvervanging van het Brugse publiek.

Tegen Charleroi en Oud Heverlee Leuven was Sowah telkens goed voor een assist, maar op een eerste doelpunt in blauwzwarte loondienst blijft het wachten. Sowah speelt dit seizoen onder Hoefkens meer op zijn geliefkoosde positie, terwijl Clement hem vooral vanop de flank liet starten. Hoefkens gaf hem gisteren de voorkeur op nieuwkomer Yaremchuk als tweede spits naast Jutglà, maar het is afwachten of dat de komende weken ook zo zal zijn. Club is immers niet van plan om zijn recordaankop telkens vanop de bank te laten toekijken.