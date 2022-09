🎥 De fans van Hearts lieten zich van hun kleinste kant zien tijdens minuut stilte

De fans van Hearts of Midlotians speelde thuis in de Conference League tegen Basaksehir uit Turkije. Tijdens de minuut stilte voor het overlijden van Koningin Elisabeth II lieten ze zich van hun kleinste kant zien.

Het Britse koningshuis is niet overal in het Verenigd Koninkrijk populair. Dit lieten een aantal fans van Hearts duidelijk merken. In de loop van de eerste helft kwam het nieuws binnen dat Koningin Elisabeth II was overleden.

De scheidsrechter en de clubs besloten om aan het begin van de tweede helft één minuut stilte in te lassen, maar de scheidsrechter moest deze vroeger stopzetten. Een deel van de aanhang van Hearts begon de minuut stilte uit te jouwen en er werd geroepen "Fuck the Queen!".

Een deel van de aanhang besloot dan luidkeels "God save the Queen" te zingen.