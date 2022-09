Beerschot heeft twee van zijn nieuwste zomeraanwinsten speelgerechtigd gekregen voor tegen Lommel

Op het einde van zomermercato sloeg Beerschot nog toe op de transfermarkt. Zo konden ze nog twee bijkomende aanvallers binnenhalen. Beerschot kreeg alvast goed nieuws.

Nauris Petkevicius en Nökkvi Thórisson zijn speelgerechtigd voor het duel tegen Lommel van vanavond. De kans is echter klein dat ze direct aan de aftrap zullen staan. Dit geeft Beerschot wel extra opties in het aanvallend compartiment.

Jan Van den Bergh heeft zijn twee schorsingsdagen uitgezeten en is terug van de partij. De kans is groot dat hij direct in de basis zal starten. Ibrahim Alhassan was niet aanwezig op de laatste training en zal niet aantreden in de wedstrijd tegen Lommel.