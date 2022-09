Challenger Pro League: Lierse K. wint moeizaam van Dender, Beerschot verliest van Lommel SK na rode kaart

In de Challenger Pro League stonden op vrijdagavond twee wedstrijden van de vijfde speeldag op het programma.

Lierse K. - Dender

Leider Lierse K. nam het op tegen de laatste in de stand, Dender. Het was Lierse dat de score openende na 36 minuten via Joedrick Pupe. Vijf minuten later maakte Dender gelijk via Kobe Cools. En voor de rust werd het ook nog 1-2 voor Lierse via een goals van Thibaut Van Acker.

Na zeven minuten in de tweede helft bracht Cukur de thuisploeg opnieuw op gelijke hoogte met een knap afstandsschot. Dender had lang uitzicht op een punt. Via een carambole maakte Tabekou de winner met het hoofd na een warrige fase.

Lierse blijft zo aan de leiding met 12 op 15, Dender blijft laatste met 1 punt op 15.

Beerschot - Lommel SK

Voor Beerschot begon de match dramatisch met al een rode kaart voor Dante Rigo na 23 minuten. En een minuut voor de rust kwam Lommel op voorsprong via Cauê die een voorzet hard binnenkopte.

Beerschot probeerde wel, maar het kon moeilijk een vuist maken met een man minder. In de slotfase slikte het zelfs nog een tweede doelpunt. Martinez legde de 0-2 eindstand vast.

Beerschot blijft zo achter met 4 op 12 en zakt zo weg in de stand.