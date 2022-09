Diegem Sport verliest strijd over transfer Yannick Carrasco naar China

Amateurclub Diegem Sport heeft een procedure over de transfer van Rode Duivel Yannick Carrasco (29) in 2018 van Atlético Madrid naar de Chinese club Dalian verloren. Dat schrijft De Tijd.

In februari 2018 vertrok Yannick Carrasco voor 10,5 miljoen euro bij Atlético Madrid naar het Chinese Dalian Yifang. In januari 2020 keerde de Rode Duivel terug naar Atlético voor 30 miljoen euro.

Diegem Sport vond het bedrag waarvoor Carrasco vertrok wat laag en trok naar het TAS. De Vlaamse-Brabantse club waar Carrasco speelde tot zijn elfde beweerde dat het bedrag laag werd gehouden om onder meer belastingen te ontwijken. Diegem kreeg als opleidingsclub 5 procent opleidingsvergoeding en werd door dat lage bedrag dus benadeeld.

Dat doet de wenkbrauwen fronsen

Maar het TAS vond dat Diegem Sport te weinig bewijzen kon voorleggen ten opzichte van Atlético en Dalian. Het enige bewijs dat men had was dat de CIES Football Observatory, een onafhankelijke onderzoeksinstelling, de marktwaarde van Carrasco op dat moment schatte op zo'n kwam uit op 88,4 miljoen euro.

Het TAS veroordeelde Diegem zelfs tot een boete van 5000 Zwitserse frank ten opzichte van Atlético en Dalian. Voorzitter Guy Van Weyenberge van Diegem Sport: "Het feit dat een FIFA-hoofdsponsor (Wanda Group) betrokken partij is in dit dossier kan een teken aan de wand zijn. Dat de niet-terugvorderbare schenking van 47 miljoen euro van Wanda Group aan de jeugdacademie van Atlético - drie weken na de transfer - niet als verdediging mocht worden gebruikt in onze procedure voor het TAS doet ook de wenkbrauwen fronsen".