Miralem Pjanić boos over oefenduel tussen Bosnië-Herzegovina en Rusland: "Geen woorden voor"

Rusland heeft enkele landen gevonden die bereid zijn om oefenmatchen tegen hen te spelen.

Op 24 september speelt Rusland tegen Kirgizië en op 19 november wacht een thuisduel met Bosnië-Herzegovina. Het worden de eerste interlands voor de Russen sinds 14 november 2021 en de invasie in Oekranië.

Geen enkel land had het al aangedurft om een oefenduel met de Russen te organiseren sinds de inval. De Russische clubs waren ook niet meer welkom in Europa en de nationale ploeg werd uit de play-offs voor het WK in Qatar gegooid. Sponsors trokken zich terug en veel buitenlandse spelers verlieten de Russische Premjer Liga.

Miralem Pjanić is normaal één van de sterspelers van Bosnië-Herzegovina, maar de kans dat hij afzakt naar Rusland voor de oefenmatch is klein. "De bond kent mijn positie. Ze belden mij op en vroegen hoe ik erover dacht. Ik heb gezegd wat ik denk. Dit is een hele slechte beslissing. Ik heb er geen woorden voor. Het is gewoon niet goed", zegt Pjanić aan Sportske.

Rusland zou ook Iran, Senegal en Peru kunnen overtuigen om een oefenduel tegen hen te spelen.