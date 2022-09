Sven Jaecques en Antwerp zijn klaar om te oogsten: "Antwerps kampioen? Natuurlijk denken we erover na... en natuurlijk zijn we er klaar voor"

Antwerp kon niet beter aan de competitie beginnen dan nu. Ondanks de afwezigheid van twee sterkhouders (Frey en Balikwisha) staan ze helemaal bovenaan te schitteren met 21 op 21. De club lijkt klaar om te oogsten.

Tegenover RTBF gaf de Algemeen Directeur van Antwerp, Sven Jaecques (40), een inkijk in de ambities van Antwerp. "Antwerp kampioen? Natuurlijk denken we erover na... en natuurlijk zijn we er klaar voor", begint Sven Jaecques in zijn kantoor op de 4de verdieping van Bosuil. "We zijn al een jaar klaar, twee jaar, drie jaar... want dat is onze ambitie sinds het begin van het project. Paul Gheysens heeft het nooit verborgen gehouden, maar er is geen urgentie: hij heeft alle onderdelen van de puzzel goed in elkaar laten passen, want naast de kwaliteit van de spelers moet je geluk hebben met blessures en goed kunnen onderhandelen over de sleutelmomenten. Maar ik kan wel zeggen dat het als club het eerste seizoen is waar we er echt klaar voor zijn structureel, in alle componenten van de club: het is ons 6de seizoen in D1A en alles ging heel snel... en zelfs te snel."

Het is duidelijk dat Antwerp Club Brugge als target heeft gesteld om in te halen. "Brugge heeft 10 jaar nodig gehad om te herbouwen en de club te worden die het vandaag is. We hebben onze eerste 7 wedstrijden, maar we zijn nog nergens: het echte plaatje is na 34 wedstrijden, en de rangschikking liegt er niet om. Maar in België is geen enkele wedstrijd makkelijk: kijk naar de wedstrijd in Eupen, waar we het moeilijk hadden..."