Ajax boekt knappe 5-0-overwinning tegen Heerenveen (met invallende Colassin)

Ajax speelde vandaag in de Eredivisie tegen Heerenveen in eigen huis. Ze gingen op zoek naar een 18 op 18.

Het rapport van Alfred Schreuder bij Ajax blijft ook na vandaag perfect. Tegen Heerenveen wisten ze voor de zesde competitiewedstrijd na elkaar te winnen. In de vierde minuut was het al prijs voor de Amsterdammers. Niemand minder dan Davy Klaassen kon de thuisploeg al heel vroeg op voorsprong koppen. Het was absoluut niet het moeilijkste doelpunt uit z'n carrière.

“Vanaf de eerste minuten naar de keel grijpen!” -@DavyKlaassen pic.twitter.com/wLU78lJ1na — Play Sports (@playsports) September 10, 2022

Verder wist ook Kenneth Taylor nog in het openingskwartier te scoren en zo leek de wedstrijd al snel gespeeld. In de tweede helft kon Mohammed Kudus nog twee keer de netten doen trillen en Brian Brobbey zette twintig minuten voor tijd de kers op de taart met de 5-0. Onze landgenoot Antoine Colassin mocht de volle 23 minuten invallen bij Heerenveen. Colassin wordt voor een seizoen gehuurd van Anderlecht.