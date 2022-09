De Condé geeft wat meer uitleg over de Genkse mercato: "We wilden de groepsdynamiek niet verstoren"

Dimitri De Condé werd deze zomer weer belaagd door makelaars en agenten die vervangers voor de vertrokken spelers aanboden. Maar da's meestal verloren moeite, want het Genkse scoutingsapparaat biedt voldoende opties.

De Condé is dan ook tevreden over de mercato, ondanks het vertrek van sterkhouders als Lucumi en Ito. ''We haalden met Castro en Galarza twee Argentijnse talenten, Carstensen was een opportuniteit en met Samatta kwam er iemand die een positieve invloed op de groep heeft", zegt hij in HLN.

"Er is een moeilijke periode geweest waarin we op twee weken tijd drie buitenspelers verloren: Abid scheurde zijn kruisbanden, Oyen overkwam hetzelfde, gevolgd door het vertrek van Ito, ondanks dat het een Belgische recordtransfer was voor een speler van die leeftijd. Als vervanger kwamen we uit bij Yira Sor van Slavia Praag. Er was een mondeling akkoord met Slavia, maar plots wilden ze hem niet meer laten gaan."

"Andere opties - twee Scandinavische, een Engelse en een Russische - zijn om verschillende redenen niet doorgegaan. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om niemand te halen. De groep zit zo goed in elkaar dat we die dynamiek niet wilden verstoren met een breedteversterking. Bovendien komt Luca Oyen ook terug."