Bart Tommelein klaagt het zondagavondvoetbal aan, CEO Lorin Parys staat open voor een debat

Bart Tommelein heeft een open brief geschreven, waarin hij het zondagavondvoetbal aanklaagt. CEO van de Pro League, Lorin Parys, staat open om in debat te gaan.

Tussen 16 oktober en 6 november speelt KV Oostende 3 keer thuis op een zondagavond om 21 uur. Burgemeester van Oostende Bart Tommelein ziet dat niet graag gebeuren en schreef een open brief.

"Zondagavondvoetbal is nefast voor alle betrokkenen van een voetbalwedstrijd. Dat gaat onder meer om de schoolgaande jeugd, mensen die op maandag moeten gaan werken en de stadsdiensten. Ook mag de wil om de wedstrijden zo veel mogelijk te spreiden, niet ten koste gaan aan de beleving om een voetbalwedstrijd in een stadio bij te wonen. Want zonder beleving is het voetbalproduct minder aantrekkelijk. Dat weten door de coronacrisis", schrijft Tommelein.

Tommelein zou graag willen hebben dat die wedstrijden van Oostende worden herzien. Ook wil hij het debat rond zondagavondvoetbal openen. Dat is volgens hem in het belang van alle betrokkenen.

CEO van de Pro League Lorin Parys staat open voor een debat en vindt dat de mensen zo veel mogelijk de kans moeten krijgen om een wedstrijd live te kunnen bekijken. Hij kan op de vraag om nog met de wedstrijden te schuiven niet antwoorden. De kalender is al definitief en er kan niet geschoven worden met de wedstrijden.