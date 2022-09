Carl Hoefkens tevreden: "Missie geslaagd"

Club Brugge won zaterdag bij RFC Seraing (0-2) op de achtste speeldag van de Jupiler Pro League.

Club Brugge drong zich langzaam een ​​weg door de solide defensie van Seraing, maar de Belgische kampioen won uiteindelijk dankzij doelpunten van Larin en Vanaken in de tweede helft.

Carl Hoefkens was na afloop tevreden over de prestatie van zijn team. "Missie geslaagd", aldus de Brugge-coach. "Je weet dat het nooit gemakkelijk is na een Europese wedstrijd. Ik verwachtte een professionele prestatie van mijn spelers en die hebben ze geleverd, dus ik ben tevreden".

"In de eerste helft konden we niet veel kansen creëren, maar bij de rust wisten we bespraken de mogelijkheden die er voor ons waren. Seraing gaf ongelooflijk veel energie, maar we wisten dat het onmogelijk was om dit niveau vast te houden. En dat hebben we gezien", feliciteerde Hoefkens Seraing met hun match.

"Ik ben ook heel blij met hoe iedereen traint en vecht voor een plek in de basisploeg. Iedereen die vandaag speelde, stond er. Larin, Boyata, Nusa, Sobol, Balanta, enzovoort. Ze hebben allemaal hun kans gegrepen. Audoor speelde ook goed, ook al moest hij veel klappen opvangen. Hij was een tijdje out."