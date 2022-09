Duel tussen Arsenal en PSV Eindhoven in Europa League krijgt nieuwe datum

In de Europa League wordt het duel tussen Arsenal en PSV van donderdagavond niet gespeeld.

Omwille van het overlijden van koningin Elizabeth II in het Verenigd Koninkrijk kan er donderdagavond om 21 uur niet gespeeld worden in Londen.

"Afgelopen weekend leek het er nog op dat het duel aanstaande donderdag wel gespeeld zou worden, maar de nationale autoriteiten in Groot-Brittannië hebben besloten dat er onvoldoende inzet van politiepersoneel mogelijk is vanwege de uitvaartdiensten van de Britse koningin Elizabeth in Londen", meldt PSV.

De Nederlandse club werd door de UEFA op de hoogte gebracht van de beslissing.