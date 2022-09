Verheyen stond ooit héél dichtbij transfer naar Premier League: "Het was nochtans voorbestemd. Die club hun bijnaam is The Tractor Boys"

Gert Verheyen is anno 2022 één van de absolute toppers onder de Belgische voetbalanalisten. Het boegbeeld van Club Brugge heeft er uiteraard een prachtige voetbalcarrière opzitten. Zo zat hij bijna in de Premier League.

Gert Verheyen groeide tussen 1992 en 2006 uit tot een clubicoon van Club Brugge. Nochtans scheelde het geen haar of de 50-voudig Rode Duivel was één van de eerste landgenoten in de Premier League geweest.

“Ipswich Town was op een moment heel concreet”, aldus Verheyen in MIDMIDPodcast. “Ze wilden drie miljoen euro betalen, terwijl Club Brugge me destijds voor amper één miljoen euro bij RSC Anderlecht had gehaald.”

Maar een vertrek was voor blauw-zwart onbespreekbaar. “Ipswich Town was nochtans voorbestemd. Hun bijnaam is The Tractor Boys. (lacht) Op het moment van de aanbieding speelden ze in de Premier League, maar dat seizoen zijn ze ook gedegradeerd."