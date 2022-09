Rode Duivels hebben hun officiële WK-song:" Ik werd verliefd op dit liedje"

Voor de wereldbeker in Qatar van eind dit jaar hebben de Rode Duivels met 'Warrior' van Oscar and the Wolf hun officieel WK-lied.

De Belgische voetbalbond en de Belgische muziekgroep Oscar and the Wolf brachten het nieuws vanmorgen samen naar buiten. "Het is een muzikale parel, die hedendaagse R&B en elektropop op een unieke wijze combineert", luidt het in een persbericht.

"De song wordt gekenmerkt door een erg actuele, dansbare sound. Die zal niet misstaan in menig voetbalstadion en onze Rode Duivels tot hun best mogelijke prestatie inspireren."

Zanger Max Colombie geeft een woordje uitleg. "Ik schreef het nummer een paar maanden geleden. Het was bedoeld als hymne over het veroveren van de wereld, maar toen groeide het uit tot iets anders. Soms zijn onze grootste triomfen de momenten waarop we onszelf overwinnen. "Warrior" is voor iedereen die ergens voor vecht. Ik hoop dat het ook het vuur van onze Rode Duivels zal voeden voor hun WK-uitdaging." De zanger maakte in Hasselt zijn comeback na angstaanvallen en een depressie.

Ook bondscoach Roberto Martinez deed zijn zegje over het lied. “Ik werd verliefd op dit liedje, toen ik het voor het eerst hoorde, omdat de muziek en de tekst iets transcendents hebben. We willen vechten in de nobele zin van het woord, niet alleen op het voetbalveld, maar in het leven in het algemeen.”

Het lied verschijnt vrijdag 16 september bij Universal Music. Op 22 september is de band live te zien in het Koning Boudewijnstadion na de laatste wedstrijd van de Rode Duivels op Belgische bodem voor het WK, in de Nations League tegen Wales.