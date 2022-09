Thomas Foket eerlijk over kansen op WK en transfer deze zomer: "Er waren opties, maar Reims wou absoluut niet laten gaan"

Thomas Foket was twee weken in België terwijl hij revalideerde van een hamstringblessure. Bij Lieven Maesschalck legde hij de basis voor de rest van het seizoen. En het WK? Het zit in zijn achterhoofd, maar veel hoop koestert hij niet. "Het wordt moeilijk, de concurrentie is groot."

Thomas, je hebt dit seizoen nog niet gespeeld door die blessure en toch was het een drukke periode hebben we begrepen?

"Ja, naast mijn revalidatie had ik ook nog examens. Ik studeer nog Rechten, maar ik doe het wel op mijn gemak. Ik spreid zoveel mogelijk zodanig dat ik mijn hersenen blijf laten werken. Deze morgen (vorige maandag, nvdr.) had ik nog een examen en dat ging wel goed."

Rechten, da's niet iedereen gegeven. Zeker niet in combinatie met topvoetbal.

"Goh, elke persoon is anders. Ik studeer normaal ook maar twee-drie uur per dag. Da's ook daginvulling. In aanloop naar een examen is dat wel eens meer, tot 7-8 uur per dag. Als je het heel snel wil doen, moet je natuurlijk veel meer studeren."

En waarom Rechten?

"Je kan er alle richtingen mee uit. Het was de meest algemene richting. Ik heb in het middelbaar ook Latijn gestudeerd en veel mensen in mijn familie hebben Rechten gestudeerd."

Ben je daar iets mee in je carrière? Je kan je contracten bijvoorbeeld zelf ook onderhandelen ofzo?

"Dat laat ik aan mijn makelaar over. Maar alles wat ze voor mij investeren qua vastgoed en beleggingen wil ik eerst zelf gezien hebben. Ik wil alles eerst gesnapt hebben voor ik het uit handen geef. Ik moet weten wat ze gaan doen en daarna laat ik het over aan de specialisten. Want jij spreekt nu wel over contracten enzo, maar dat verandert allemaal heel snel. Ik weet ook niet meer precies wat ik vijf jaar geleden gestudeerd heb. Maar het helpt wel."

Iets anders... Hoe concreet is een transfer deze zomer geweest?

"Ja, er was wel interesse en er waren zeker opties. Maar het is eigenlijk nooit aan de orde geweest. Reims heeft heel duidelijk gemaakt dat ze me niet wilden laten gaan. Ik heb er ook niet naar gevraagd. Het is een heel belangrijk seizoen in Frankrijk, want er zakken vier ploegen. Het wordt heel spannend. Reims heeft me zoveel gegeven en het is niet meer dan normaal dat ik hen nu ook help. Het is nooit een optie geweest dat ik vertrok, of het zou voor een heel zot bod moeten geweest zijn."

Je wordt er 28. Als je nog naar de Premier League of de Serie A wil, is het misschien straks wel hét moment?

"Ik heb wel goesting om nog een andere competitie te ontdekken. Maar als je ergens goed zit, mag je dat ook niet zomaar wegsmijten. Ik zit ook in een positie waarbij mijn contract volgend jaar afloopt. Da's op dit moment dus wel gunstig. Reims zou me dat ook gunnen. Ik zie wel wat er komt."

Een paar weken geleden zag men je in Antwerp in de tribune zitten en de geruchten volgden meteen...

"(lacht) Ik weet het. Ik was in Antwerpen aan het revalideren en zat er ook op hotel. Gunter Thiebaut, mijn manager, belde of ik geen zin had om naar de match te gaan zien. Voor hetzelfde geld zat ik bij mijn ouders in Dilbeek en was ik naar Anderlecht gaan kijken. Misschien goed dat ik dat niet gedaan heb. (lacht)"

Denk je dat de bondscoach je in het oog houdt?

"Hij zegt van wel, maar da's moeilijk hé. Hij kan dat zeggen. (lacht) Momenteel roept hij me de laatste tijd elke keer op. Hij zal dus wel iets volgen. De Nations League nu wordt het alvast niet. De dokter van de nationale ploeg kent mijn situatie. Of ik hoop op het WK? Goh, hopen is een groot woord. Ik moet eerlijk zijn: in een selectie van 28 of 30 man ben ik er wel bij, maar wat als het er maar 26 zijn? Er kunnen natuurlijk altijd blessures volgen, maar dat wens ik niemand toe. Ik moet gewoon fit zijn en dan zien we wel."