Veel energie in het spel, maar amper goals: begint het te knagen bij Dante Vanzeir? "Hij krijgt alle vertrouwen"

Het scoren wil voorlopig niet lukken voor Dante Vanzeir. Nochtans krijgt de spits van Union vertrouwen en doet hij er ook alles aan om zijn stempel te drukken.

Zoals zondagavond in de thuiswedstrijd tegen RC Genk. Zo veel energie in zijn spel gestoken. Zo gretig. Steeds de bal vragend. Versnellingen geplaatst. Werkelijk alles deed Dante Vanzeir om zich een belangrijke rol toe te eigenen. Zijn vervanging na 80 minuten had iets weg van een applauswissel. Maar scoren deed de vinnige aanvaller niet. Dat deed hij dit seizoen enkel tegen Anderlecht.

De tegenstand weet uiteraard ook wel waar het gevaar loert bij Union. Is Vanzeir van één verdediger af, dan staat hem al snel een tweede op te wachten. Ondertussen blijft de teller wel steken op één schamel doelpunt en dat na acht speeldagen.

© photonews

Union-trainer Karel Geraerts kreeg de vraag of dat bij Vanzeir niet begint te knagen. "Dat zou je aan hem moeten vragen. Hij krijgt alle vertrouwen van de staf en van de medespelers. Dat is belangrijk. Op een gegeven moment zal hij wel zelf gaan scoren. Zolang dat niet gebeurt, is het kwestie om daarmee om te gaan."

Over het spelpeil van de nummer 13 hebben ze bij de Brusselaars niet te klagen. "Hij heeft al interessante en leuke dingen laten zien. Hij heeft een profiel dat niet veel spitsen hebben. Natuurlijk hopen we dat hij vlotter de weg naar doel gaat vinden. Op een gegeven moment zal dat wel terugkomen."