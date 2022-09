Club NXT verliest van Porto nadat Hayen verschillende basispionnen liet rusten

De U19 van Club NXT hebben de duimen moeten leggen tegen hun leeftijdgenoten van Porto. Trainer Nicky Hayen zag zich door het drukke programma gedwongen om te roteren, maar dat liet zich gevoelen.

In vergelijking met de match tegen Anderlecht van zaterdag waren Vermant, Talbi en Sabbe er niet bij in de basis. De 15-jarige Diawara startte in de spits. Porto maakte daar gebruik van en scoorde al na 8 minuten via Meireles. Club had ook zijn kansen en kon gelijkmaken via De Roeve. Op het halfuur beging Sem Audoor een penaltyfout en Fernandes liet de kans niet liggen.

Vermant bracht in de tweede helft vier jongens tegelijk: Vermant, De Smet, Talbi en Spileers, maar ook zij konden het tij niet keren. Ordonez kon wel nog bijna de gelijkmaker scoren, maar zijn schot ging over de kruising. Club NXT staat nu op gelijke hoogte met Porto op de tweede plaats. Atlético is leider met een perfecte 6 op 6 na winst tegen Leverkusen. Enkel de groepswinnaar gaat rechtstreeks door naar de tweede ronde.