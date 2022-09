Commotie bij WK-deelname Ecuador: rechtsachter blijkt een Colombiaan te zijn en dus niet speelgerechtigd

De WK-deelname van Ecuador is nog steeds niet zeker. De FIFA buigt zich donderdag over 'de zaak Castillo'. De rechtsachter speelde mee in de WK-kwalificatiematchen, maar zou helemaal geen Ecuadoriaan zijn. Hij zou geboren zijn in Colombia.

Vooral Chili heeft zich erop gesmeten. Zij mogen immers naar het WK in Qatar indien Ecuador veroordeeld en geschorst zou worden voor de zaak. Byron Castillo is de spilfiguur in het hele verhaal. Uit opgedoken documenten blijkt dat hij niet in 1998 in Ecuador is geboren, maar wel in 1995 in Colombia. “We zijn volledig zeker van de conclusies van ons onderzoek”, zei Jorge Yunge, secretaris-generaal van de Chileense voetbalbond. “Het is duidelijk dat de speler een vervalst Ecuadoraans document gebruikt. Wat hier op het spel staat, is niet alleen een plaats op het WK, maar het hele principe van fair play.” Intussen heeft ook de Daily Mail bewijzen gevonden. Tijdens de opname van een gesprek met de autoriteiten uit 2018 geeft de verdediger van Club Léon FC toe dat hij in 1995 (op 25 juli) en dus niet in 1998 (op 10 november) geboren werd. Dat hij Bayron Javier Castillo Segura heet, zoals vermeld op zijn Colombiaanse papieren, en dus niet Byron David Castillo Segura, zoals op zijn geboortecertificaat van Ecuador.