Nog geen nieuw contract voor Christian Brüls, sportief directeur geeft uitleg

De onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst tussen STVV en Christian Brüls blijven voorlopig aanslepen.

Er is bij STVV nog altijd geen witte rook over een contractverlenging voor Christian Brüls. “Wij appreciëren Brüls enorm en STVV wil die nieuwe overeenkomst met hem vinden”, laat sportief directeur André Pinto aan Het Belang van Limburg weten.

De gesprekken lijken voorlopig nog altijd de goede richting uit te gaan. “Na de eerste gesprekken lagen de financiële wensen nog wat uit elkaar. Intussen vinden we toenadering.”

Toch lijkt Pinto niet helemaal zeker of er wel een akkoord zal komen. “Nu de mercato voorbij is, willen we Brüls' contract alsnog in orde krijgen. Maar goed, dat zal afhangen van hoe die onderhandelingen over het salaris en de contractduur verder verlopen.”