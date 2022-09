Conceiçao op zijn hoede voor Club Brugge: "Er is constant diepgang"

Porto verloor op de openingsspeeldag van Atlético Madrid en staat dus onder druk tegen Club Brugge. De Portugezen moeten thuis winnen van blauw-zwart, beseft ook trainer Sergio Conceiçao.

In de Portugese competitie heeft Porto 15 op 18, maar het is vooral het Europese luik van de kalender dat belangrijk is voor het bestuur. "Druk maakt deel uit van onze dagelijkse werking", aldus Conceição. "En als die er niet zou zijn, zal ik daar voor zorgen. Druk maakt een spelersgroep alert."

De voormalige speler van Standard beseft ook dat Club niet meteen een hapklare brok is. "We hebben Club Brugge geanalyseerd en kennen hun kwaliteiten. Het is een gezond agressief elftal dat fysiek zeer sterk is. Bovendien is er voortdurend diepgang", zei Conceição.