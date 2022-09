Aaron Ramsey haakt geblesseerd af voor de interland tegen de Rode Duivels in de Nations League

Aaron Ramsey heeft geblesseerd afgehaakt voor de interland tegen de Rode Duivels in de Nations League. Hij heeft een hamstringblessure.

De voorbije week ontbrak Aaron Ramsey door een hamstringblessure al in de selectie van Nice waar hij sinds dit seizoen speelt. Ook de volgende interlands met Wales komen te vroeg voor Ramsey.

Bondscoach Rob Page bleef positief op de persconferentie: "Het is beter dat hij dat nu krijgt dan net voor het WK. Ramsey kreeg een kleine waarschuwing van zijn lichaam dat hij niet te veel mag doen." Page kan wel een beroep doen op Gareth Bale.

Er zijn nog 2 wedstrijden in de Nations League voor Wales. Eerst op het veld van België (22 september) en dan thuis tegen Polen (25 september). Momenteel staan ze op een laatste plaats en dreigt de degradatie naar niveau B. "We willen op het A-niveau blijven. Daarvoor winnen we best beide wedstrijden. Na de wedstrijd tegen België zullen we meer weten", besloot Page.