📷 Hein Vanhaezebrouck recupereert drie spelers tegen Shamrock Rovers

Donderdagavond speelt AA Gent in de Conference League tegen de Ierse kampioen Shamrock Rovers.

Hein Vanhaezebrouck waarschuwt meteen voor vroegtijdig optimisme. “Wij kijken naar onszelf en willen de punten pakken die nodig zullen zijn om te overwinteren”, vertelt de Gentse trainer.

“Voor eigen publiek moet je altijd winnen, al mogen we niet naar Shamrock kijken als het zwakke broertje in onze poule. Want die is er niet. Dat zagen we op de vorige speeldag, toen zij gelijkspeelden tegen Djurgårdens. Het zou me niet verbazen als de uitslagen ook nu dicht bij elkaar liggen.”

Shamrock brengt ook niet wat iedereen ervan verwacht. “Ze spelen geen ‘kick and rush’. Het is een voetballende ploeg met technische spelers.”

AA Gent mist Lemajic, Marreh en Samoise, maar recupereert dan wel Hjulsager, Nurio en Owusu in de brede wedstrijdkern.